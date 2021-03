Представлена эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года

Пресс-служба Международного олимпийского комитета представила эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Название логотипа - Futura. Он набрал в голосовании, в котором участвовала 871 тысяча человек, 74% голосов и обошел вариант Dado.

Это первый случай в истории, когда эмблема ОИ выбиралась путем всенародного голосования. Представляет она собой выполненное в сером цвете стилизованное изображение числа 26.

Итальянские Игры состоятся в период с 6 по 26 февраля.

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics