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Представлена эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года

16:47
  • вторник
  • 30 марта 2021

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Пресс-служба Международного олимпийского комитета представила эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Название логотипа - Futura. Он набрал в голосовании, в котором участвовала 871 тысяча человек, 74% голосов и обошел вариант Dado.

Это первый случай в истории, когда эмблема ОИ выбиралась путем всенародного голосования. Представляет она собой выполненное в сером цвете стилизованное изображение числа 26.

Итальянские Игры состоятся в период с 6 по 26 февраля.

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