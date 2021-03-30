Путин одобрил идею создания национального центра истории ВОВ

В обществе сохраняется большой интерес к этой теме

Во вторник один из участников заседания президентского Совета по межнациональным отношениям высказал идею о создании в России национального центра истории Великой Отечественной войны. Президент Владимир Путин эту инициативу поддержал.

"Это интересно и правильно. Потому что, конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания - и правильно", - приводит слова главы государства ТАСС.

Как заметил российский лидер, у людей по-прежнему сохраняется огромный интерес к истории ВОВ. В частности, президент напомнил, что именно из народа возникло движение "Бессмертный полк".

"В ходе Великой Отечественной войны почти 70% совокупных потерь пришлось именно на РСФСР", - добавил Путин, подчеркнув: гордость за внесших вклад в победу над нацизмом предков есть в каждой российской семье.

Путин распорядился проработать вопрос о создании центра. Ответственным за реализацию идеи стал глава Минобрнауки Валерий Фальков, он должен будет представить соответствующие предложения.

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