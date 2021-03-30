На заводе под Петербургом опрокинулся строящийся траулер

Его трюм оказался затоплен
В Кировском районе Ленинградской области на борт завалилось строящееся судно, сообщили в региональном управлении МЧС.
Трюм оказался затоплен. Как передает ТАСС, пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Самостоятельно рыболовецкий траулер покинули шесть человек.
Инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное. Ведутся поисково-спасательные работы.
"В настоящий момент судно стабилизировано. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в МЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: