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На заводе под Петербургом опрокинулся строящийся траулер

17:28
  • вторник
  • 30 марта 2021

Его трюм оказался затоплен

В Кировском районе Ленинградской области на борт завалилось строящееся судно, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Трюм оказался затоплен. Как передает ТАСС, пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Самостоятельно рыболовецкий траулер покинули шесть человек.

Инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное. Ведутся поисково-спасательные работы.

"В настоящий момент судно стабилизировано. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в МЧС.

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На заводе опрокинулся строящийся траулер
На заводе опрокинулся строящийся траулер
На заводе опрокинулся строящийся траулер
На заводе опрокинулся строящийся траулер
На заводе опрокинулся строящийся траулер
На заводе опрокинулся строящийся траулер
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