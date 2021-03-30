На заводе под Петербургом опрокинулся строящийся траулер

Его трюм оказался затоплен

В Кировском районе Ленинградской области на борт завалилось строящееся судно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Трюм оказался затоплен. Как передает ТАСС, пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Самостоятельно рыболовецкий траулер покинули шесть человек.

Инцидент произошел на судостроительном заводе в поселке Отрадное. Ведутся поисково-спасательные работы.

"В настоящий момент судно стабилизировано. Дальнейшая информация уточняется", - добавили в МЧС.

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