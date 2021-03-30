ВОЗ: источник коронавируса все еще не обнаружен

Организация опубликовала большой доклад о генезисе инфекции

Во вторник Всемирная организация здравоохранения опубликовала у себя на сайте 40-страничный доклад о версиях происхождения коронавирусной инфекции, составленный после поездки экспертов ВОЗ в китайский город Ухань.

"Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайне маловероятным", - сказано, в частности, в отчете.

Также там говорится, что наиболее вероятная версия - переход вируса к человеку через промежуточного носителя (он не определен). При этом эксперты обратили внимание на тот факт, что заражение коронавирусом было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане. Например, выяснилось, что в сточных водах Италии вирус присутствовал в середины декабря 2019 года, а первый случай заражения там официально зарегистрировали только 21 февраля 2020-го.

С комментариями по поводу доклада выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы пока еще не нашли источник этого вируса, и мы должны продолжать следовать путем науки", - заявил он (цитата по ТАСС).

Глава организации добавил, что публикация доклада "знаменует только начало пути".

Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова отметила, что в стране остаются риски распространения третьей волны коронавируса.

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