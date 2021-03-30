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Депутат МГД Людмила Гусева: Москва ускорит редевелопмент бывших промышленных зон

17:58
  • вторник
  • 30 марта 2021

Подрядчик для комплексного развития территории теперь определяется через торги

Председатель комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы Людмила Гусева сообщила, что в рамках принятого столичным правительством постановления сократятся сроки прохождения процедур для инвесторов, что ускорит темпы редевелопмента.

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Как пояснила парламентарий, раньше инвесторы проходили через аукцион, теперь подрядчик для комплексного развития территории определяется через торги, что позволяет сократить в два раза срок заключения договоров с инвесторами - с 340 до 170 дней.

"В рамках редевелопмента промзон уже построены 67 социальных объектов и 145 зданий различного назначения: мы говорим и о технопарках, бизнес-центрах, о культурно-просветительных проектах и бытовой, торговой инфраструктуре", - отметила Гусева в беседе с информагентством "Москва".

Сокращение сроков процедур для инвесторов, продолжила депутат, позитивно скажется на инвестклимате города в целом, где еще недавно 17,7% площади составляли территории заброшенных предприятий. В итоге из городского оборота была выключена почти пятая часть столичных территорий.

"За последнее десятилетие на вновь освоенных территориях возвели 836 зданий, общая площадь составила 25,8 миллиона квадратных метров - это и жилье, и нежилые помещения различного профиля", - подчеркнула Гусева.

Она добавила, что проекты развития территорий предусматривают привлечение вложений в размере 7 триллионов рублей, будут созданы около 500 тысяч рабочих мест разного профиля - в частности, в социальной сфере, сфере услуг и малом бизнесе. По словам депутата, при освоении промзон должен быть соблюден паритет между жилым строительством и предприятиями.

При разработке проектов перспективного развития, заключила Гусева, нужно вложить в территорию максимум возможностей, предусмотреть множество сценариев полноценной жизни на территории, чтобы она была востребованной во всех аспектах.

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