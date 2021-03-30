Депутат МГД Людмила Гусева: Москва ускорит редевелопмент бывших промышленных зон

Подрядчик для комплексного развития территории теперь определяется через торги

Председатель комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы Людмила Гусева сообщила, что в рамках принятого столичным правительством постановления сократятся сроки прохождения процедур для инвесторов, что ускорит темпы редевелопмента.

Как пояснила парламентарий, раньше инвесторы проходили через аукцион, теперь подрядчик для комплексного развития территории определяется через торги, что позволяет сократить в два раза срок заключения договоров с инвесторами - с 340 до 170 дней.

"В рамках редевелопмента промзон уже построены 67 социальных объектов и 145 зданий различного назначения: мы говорим и о технопарках, бизнес-центрах, о культурно-просветительных проектах и бытовой, торговой инфраструктуре", - отметила Гусева в беседе с информагентством "Москва".

Сокращение сроков процедур для инвесторов, продолжила депутат, позитивно скажется на инвестклимате города в целом, где еще недавно 17,7% площади составляли территории заброшенных предприятий. В итоге из городского оборота была выключена почти пятая часть столичных территорий.

"За последнее десятилетие на вновь освоенных территориях возвели 836 зданий, общая площадь составила 25,8 миллиона квадратных метров - это и жилье, и нежилые помещения различного профиля", - подчеркнула Гусева.

Она добавила, что проекты развития территорий предусматривают привлечение вложений в размере 7 триллионов рублей, будут созданы около 500 тысяч рабочих мест разного профиля - в частности, в социальной сфере, сфере услуг и малом бизнесе. По словам депутата, при освоении промзон должен быть соблюден паритет между жилым строительством и предприятиями.

При разработке проектов перспективного развития, заключила Гусева, нужно вложить в территорию максимум возможностей, предусмотреть множество сценариев полноценной жизни на территории, чтобы она была востребованной во всех аспектах.

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