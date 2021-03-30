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Сергунина: 60 команд соревновались в финале хакатона Moscow Travel Hack

17:56
  • вторник
  • 30 марта 2021

В Москве подвели итоги хакатона для разработчиков и стартапов в туротрасли

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack.

"В финале 2021 года соревновались уже 60 команд, а число регионов России, которые представляли участники, выросло до 16", - рассказала она.

Финал хакатона прошел 27–28 марта в Москве. 60 команд почти 30 часов решали задачи, предложенные российскими туристическими компаниями и сервисами. По итогам жюри выбрало 10 победителей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва заинтересована в развитии сервисов и создании новых продуктов в сфере туризма. Это не только удобно для гостей города, но и интересно самим москвичам. Собрав на одной площадке начинающих и опытных ИТ-разработчиков, мы получили десятки свежих идей, лучшие из которых могут быть применены на практике", - заявил Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий.

В материале на сайте mos.ru, что полученные решения в рамках хакатона — это хорошая отправная точка для будущих проектов в travel-tech-сфере, которые могут повлиять на дальнейшее развитие туризма.

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