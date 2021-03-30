Наталья Сергунина подвела итоги культурной акции "Ночь театров"

Онлайн-программу 27-28 марта посмотрели более 550 тысяч человек

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги акции "Ночь театров". Только онлайн-программу 27-28 марта посмотрели более 550 тысяч человек, рассказала она.

"Ночь театров" популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства", - приводит пресс-служба мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

На сайте mos.ru отмечается, что в число самых популярных онлайн-программ "Ночи театров" вошли постановка "Синяя птица" в "Электротеатре Станиславский" и экскурсия по театру, выступление театра "Балет Москва" в культурном центре "Вдохновение" и спектакль "Свидание в Москве" на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Также большой интерес вызвали трансляции мастер-класса художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана, экскурсии художественного руководителя "Театриума на Серпуховке" Терезы Дуровой и мастер-класса театра танца "Гжель".

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