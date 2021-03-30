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Премьер Словакии ушел в отставку

18:19
  • вторник
  • 30 марта 2021

Министру финансов Эдуарду Хегеру поручено сформировать новое правительство

Как сообщает издание Aktuality, отставка премьера Словакии Игоря Матовича принята президентом страны Зузаной Чапутовой. Министру финансов Эдуарду Хегеру поручено сформировать новое правительство.
Поставки "Спутника V" развалили правящую коалицию Словакии

Ранее в воскресенье Матович заявил, что согласен уйти в отставку для прекращения правительственного кризиса, а сам готов возглавить Минфин. Лидеры других партий правящей коалиции отметили, что удовлетворены таким вариантом развития событий.

До этого лидер партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик назвал год работы кабмина под руководством Матовича хаосом. Разногласия между партнерами по коалиции усилились, когда премьер обеспечил поставку в Словакию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В известность об этом решении он не поставил ни партнеров по правительству, ни президента.

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