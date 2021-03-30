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Глава Минздрава: в России достаточно вакцин от коронавируса

18:45
  • вторник
  • 30 марта 2021

Развернуты девять производственных площадок

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, что Россия обладает достаточным объемом вакцин от коронавируса.

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"Мы развернули сейчас девять производственных площадок разных типов вакцин. На сегодня вакцины достаточно, производственный комплекс справляется", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, сейчас на амбулаторном лечении находятся более 250 тысяч россиян с коронавирусом, свыше 100 тысяч - на стационарном. Кроме того, чуть больше 1,6 тысячи человек - в реанимации в тяжелом состоянии.

Мурашко добавил, что клинические испытания вакцины от коронавируса среди детей могут начаться в ближайшие два месяца. Вместе с тем министр посоветовал людям старшего возраста прививаться "Спутником V", а не "легкой" версией этого препарата.

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: помимо "Спутника V", это "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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