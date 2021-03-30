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В Мосгордуме предложили включить светоотражающие наклейки в наборы для новорожденных

18:51
  • вторник
  • 30 марта 2021

Их можно будет прикрепить на детские коляски

В Мосгордуме предложили дополнить подарочные наборы для новорожденных светоотражающими стикерами (фликерами) для детских колясок.

"Родители, получая набор, уже будут задумываться, а зачем положили сюда, например, какую-то ленту для коляски или какой-то элемент. <...> Если есть программы закупки товаров для незащищенных категорий граждан, если мы закупаем какие-то детские наборы одежды, почему бы в требованиях не определить, что должны быть такие элементы", - сказал депутат Кирилл Щитов.

Парламентарий при этом подчеркнул, что важна ответственность родителей в вопросе ношения детьми светоотражающих элементов на верхней одежде.

"Пока каждая отдельно взятая мама или папа мальчика/девочки не захочет, чтобы его ребенок безопасно передвигался по городу, мы можем в лепешку разбиваться на государственном уровне, но результата не увидим", - заявил Щитов (цитата по АГН "Москва").

В ГИБДД напоминают, что присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах. Он позволяет лучше заметить ребенка, если на улице темно или пасмурно.

Большой популярностью пользуются фликеры – наклейки или значки, которые крепятся к одежде. Применение пешеходами таких изделий более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них транспортного средства.

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