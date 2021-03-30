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Школьниц засыпало сошедшим с крыши снегом в Пермском крае

19:07
  • вторник
  • 30 марта 2021

Их пришлось откапывать лопатами

В городе Кудымкар Пермского края с крыши технического строения компании "Ростелеком" сошел снег, в результате чего завалило двух проходивших мимо школьниц, передает РИА "Новости".
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Как отмечается в публикации, девочек лопатами и руками раскапывали оказавшиеся поблизости пешеходы и автомобилисты. В настоящее время пострадавшие находятся дома, чувствуют они себя нормально.

Крышу, уточнили в МРФ "Урал", уже полностью очистили от снега. При этом представитель мэрии сообщила, что территория вокруг здания не была огорожена сигнальной лентой, а на крыше отсутствуют снегозадержатели. Выявленные нарушения должны быть устранены до 5 апреля.

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