ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый штамм коронавируса нашли в Израиле

19:26
  • вторник
  • 30 марта 2021

Его сочли "не имеющим клинического значения"

Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.

ВОЗ: источник коронавируса все еще не обнаружен
В Чехии выявили новый штамм коронавируса

"Встречается редко и не имеет клинического или эпидемического значения", - приводит ТАСС заявление ведомства.

Там добавили, что к тяжелым формам заболевания израильский штамм не приводит, на эффективность вакцины он также не влияет. Вместе с тем к настоящему моменту встречается он все реже, впервые он появился в образцах в июле 2020 года.

Ранее в Индии выявили разновидность коронавируса с двойной мутацией. "Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов", - рассказали в местном минздраве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Израиле
Ситуация с коронавирусом в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.