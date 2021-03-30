Новый штамм коронавируса нашли в Израиле

Его сочли "не имеющим клинического значения"

Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.

"Встречается редко и не имеет клинического или эпидемического значения", - приводит ТАСС заявление ведомства.

Там добавили, что к тяжелым формам заболевания израильский штамм не приводит, на эффективность вакцины он также не влияет. Вместе с тем к настоящему моменту встречается он все реже, впервые он появился в образцах в июле 2020 года.

Ранее в Индии выявили разновидность коронавируса с двойной мутацией. "Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов", - рассказали в местном минздраве.

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