Новый штамм коронавируса нашли в Израиле

Его сочли "не имеющим клинического значения"
Министерство здравоохранения Израиля сообщило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
"Встречается редко и не имеет клинического или эпидемического значения", - приводит ТАСС заявление ведомства.
Там добавили, что к тяжелым формам заболевания израильский штамм не приводит, на эффективность вакцины он также не влияет. Вместе с тем к настоящему моменту встречается он все реже, впервые он появился в образцах в июле 2020 года.
Ранее в Индии выявили разновидность коронавируса с двойной мутацией. "Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов", - рассказали в местном минздраве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram