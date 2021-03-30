"Завидую Алексею": Рудковская удивилась из-за реакции Ягудина на ошибку в СМИ

У продюсера нет времени читать всё, что о ней пишут журналисты

Продюсер Яна Рудковская ответила фигуристу Алексею Ягудину, который ранее бурно отреагировал на ошибку журналистов, назвавших Рудковскую супругой спортсмена.

"Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на моё место", - написал Ягудин в соцсети.

Рудковская, которая в действительности является женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, удивилась, что у Ягудина нашлось свободное время на чтение новостей.

"На месте Ягудина я ответила бы также, если бы, конечно, обратила на это внимание! Так как про меня пишут столько, что иногда диву даёшься! Завидую Алексею, сколько же у него свободного времени всё это читать… Хорошо, что я "жена Ягудина", а не муж Тутберидзе!" - приводит слова Рудковской "Спорт-экспресс".

25 сентября 2020 года у Рудковской и Плющенко родился второй общий сын. Об этом 1 октября рассказала сама Яна, опубликовав семейное фото вместе с новорожденным, сыном Сашей и мужем. Нового члена семьи пара назвала Арсением.

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