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"Завидую Алексею": Рудковская удивилась из-за реакции Ягудина на ошибку в СМИ

19:40
  • вторник
  • 30 марта 2021

У продюсера нет времени читать всё, что о ней пишут журналисты

Продюсер Яна Рудковская ответила фигуристу Алексею Ягудину, который ранее бурно отреагировал на ошибку журналистов, назвавших Рудковскую супругой спортсмена.

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"Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на моё место", - написал Ягудин в соцсети.

Рудковская, которая в действительности является женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, удивилась, что у Ягудина нашлось свободное время на чтение новостей.

"На месте Ягудина я ответила бы также, если бы, конечно, обратила на это внимание! Так как про меня пишут столько, что иногда диву даёшься! Завидую Алексею, сколько же у него свободного времени всё это читать… Хорошо, что я "жена Ягудина", а не муж Тутберидзе!" - приводит слова Рудковской "Спорт-экспресс".

25 сентября 2020 года у Рудковской и Плющенко родился второй общий сын. Об этом 1 октября рассказала сама Яна, опубликовав семейное фото вместе с новорожденным, сыном Сашей и мужем. Нового члена семьи пара назвала Арсением.

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