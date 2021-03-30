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В Техасе взорвался прототип корабля SpaceX

19:50
  • вторник
  • 30 марта 2021

Причины аварии пока не выяснены

Во время испытаний в Техасе взорвался прототип космического корабля компании SpaceX Starship SN11, передает Washington Post.
Илон Маск нашел хорошее в испытаниях взорвавшегося Starship

"Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением", - написал в Twitter по поводу случившегося глава компании Илон Маск.

Он добавил, что обломки корабля будут изучены.

Starship, а также многоразовые ракеты носители Super Heavy, предназначены для доставки экипажей, спутников и грузов на околоземные орбиты, а в перспективе - на Луну и Марс.

В начале марта прототип Starship SN10 взорвался через несколько минут после приземления. Тогда причиной аварии назвали попадание гелия в двигатель.

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