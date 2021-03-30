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В Индии полицейских атаковали вооруженные мечами сикхи

20:29
  • вторник
  • 30 марта 2021

Они были недовольны отменой религиозного шествия

В индийском городе Нандед около 300 вооруженных мечами сикхов атаковали ряды полиции из-за запрета на религиозное шествие в рамках праздника Хола Мохалла в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом пишет РИА "Новости".

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Как минимум четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Задержаны около 20 человек. Зарегистрированы дела о покушении на убийство, нарушении государственных правил, неповиновению приказу государственного служащего и причинении вреда с помощью оружия.

Хола Мохалла - трехдневный сикхский праздник. Во время шествия сикхи демонстрируют свои боевые навыки.

В штате Махараштра за минувшие сутки медики штата выявили 31,6 тысячи новых случаев COVID-19.

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