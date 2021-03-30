Во время спецоперации в Мытищах применили гранатомет

В доме пенсионера, который ранее обстрелял сотрудников правоохранительных органов, начался сильный пожар

Очевидцы опубликовали новое видео с места спецоперации ФСБ в Подмосковье, где уже более восьми часов правоохранители пытаются нейтрализовать вооруженного пенсионера.

На кадрах видно, что в доме мужчины начался сильный пожар. Пламя охватило верхний этаж в том месте, откуда вел стрельбу злоумышленник.

В настоящее время спецназ продолжает штурм здания в коттеджном поселке Вешки. Вечером по дому пенсионера выстрелили из гранатомета, пишут ТАСС.

Предварительно, ранения получил один из сотрудников Росгвардии. СКР ранее возбудил уголовное дело против мужчины, который открыл стрельбу.

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