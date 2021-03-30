Россия и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве в космосе

Потенциал у этой кооперации значительный

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о заключенном Россией и Венесуэлой межправительственном соглашении о сотрудничестве в исследовании космического пространства, передает ТАСС.

"Подписание межправительственного соглашения позволит нашим странам создать необходимый базис для начала развития взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Борисов, который прежде провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы по экономическим вопросам Тареком эль-Айссами.

Потенциал кооперации, уточнил заместитель председателя правительства России, дает широкие возможности для сложных технологических решений. Это относится, в частности, к дистанционному зондированию Земли, станции ГЛОНАСС и спутниковой телекоммуникации.

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