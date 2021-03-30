В опрокинувшемся под Петербургом судне нашли тело погибшего

Его обнаружили в хвостовой части корабля
В опрокинувшемся на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области строящемся судне обнаружено тело мужчины, передает РИА "Новости" со ссылкой на Северо-Западное следственное управление СК на транспорте.
Уточняется, что погибшего нашли в хвостовой части корабля.
Инцидент произошел во вторник. Судно накренилось, в результате чего трюмы оказались затоплены. Поступала информация о двух пострадавших - у них диагностировали переломы ребер. Шесть человек смогли выбраться самостоятельно, местонахождение еще двух работников устанавливалось.
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