В Подмосковье завершилась спецоперация по обезвреживанию злоумышленника

Официально о судьбе Владимира Барданова пока не сообщается

Около часа назад в подмосковных Вёшках завершилась многочасовая спецоперация по нейтрализации злоумышленника, который устроил перестрелку с правоохранителями. Напомню, мужчина, который подозревается в незаконном обороте оружия, забаррикадировался в частном доме и оказал ожесточенное вооруженное сопротивление силовикам. В ходе штурма здание охватил пожар, но на предложение покинуть строение преступник ответил отказом.

Особняк в огне. Слышны хлопки и треск, судя по всему, сдетонировал арсенал, который помогал держать оборону 61-летнему Владимиру Барданову. Пожару предшествовали восемь часов противостояния. Поселок Вёшки сотрясали взрывы и выстрелы.

Спецназ несколько раз штурмовал здание. Во время одной из попыток в ногу был ранен сотрудник Росгвардии. Перестрелки то утихали, то возобновлялись с новой силой. Из дома летят гранаты, в ответ правоохранители применяют гранатомёт.

Жителей соседних домов эвакуировали. Спецназ под прикрытием бронетехники взял особняк в кольцо. Такого отпора никто не ожидал. Полицейские пришли к Барданову домой с проверкой сегодня утром.

"По оперативной информации, в этом доме проживает мужчина, который подозревается в незаконном обороте оружия. Сотрудники полиции предъявили постановление суда о проведении осмотра жилища и в этот момент мужчина, находившийся в доме, произвёл выстрелы из окна из автоматического оружия в сторону сотрудников полиции. Он бросил две гранаты. Пострадавших и заложников нет", - сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В доме вместе с мужчиной находились его дочь, зять и внучка. Но после переговоров с Бардановым они смогли покинуть здание. Журналисты сообщили, что на место ЧП приехал сын владельца дома, чтобы уговорить его сдаться. Известно, что на Барданова зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое. Он владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОП, которые были ликвидированы в течение последних лет. Появилась информация, что на Владимире Барданове числится больше 140 тысяч рублей неуплаченных налогов.

"У него полностью забор, всё закрыто. Он знал, где построил дом, для чего и как. Территория немножко в лес уходит. Она не граничит с дорогой. Только с одной стороны дома. Достаточно закрытое у него место", - рассказала местная жительница.

Судя по социальным сетям детей Барданова, на своём участке пенсионер держит диких животных: тигра, рысь, медведя. Владимир Барданов, по предварительной информации, остался на чердаке пылающего здания. Вероятно, его уже нет в живых. Но официально подтвердить это можно будет лишь после проведения следственных действий и экспертиз.

Виктор Прокушев, Валерия Дзгоева, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".

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