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Путин оценил состояние межнациональных отношений в России

22:17
  • вторник
  • 30 марта 2021

Необходимо укреплять общероссийскую гражданскую идентичность, заявил президент

Более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но это та сфера, которая требует постоянной, каждодневной работы. Об этом во вторник заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Президент подчеркнул: для успешного решения задач, стоящих перед нашей страной, необходимо укреплять общероссийскую гражданскую идентичность.

За примерами того, к чему обычно приводит невнимание к такой проблеме, как межнациональные отношения, далеко ходить не нужно. Достаточно посмотреть на европейские страны прямо сейчас, говорит президент. Или вспомнить Россию в начале 90-х. Разобщенную и разваливающуюся на куски, которые с таким трудом удалось сохранить в качестве единого государства.

"В практике ряда государств гражданская и этническая идентичность часто воспринимаются как конкуренты. Считаю такой подход - у нас во всяком случае - абсолютно некорректным. А для нашей страны, хочу это подчеркнуть особо, абсолютно неприемлемым. Человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас всех одна, большая Россия", - заявил Путин.

Её основой, подчеркнул Путин, является многонациональный народ, объединенный культурой, историей и одним для всех русским языком, играющим государствообразующее значение. И это теперь закреплено в Конституции. Как и ряд других, ключевых положений, в том числе и в плане национальной политики.

"Принятые абсолютным большинством граждан изменения закрепили в Основном законе и ключевые ориентиры государственной национальной политики, там много об этом сказано. Это укрепление единства народа России, обеспечение межнационального согласия, сбережение этнокультурного и языкового многообразия страны", - сказал глава государства.

В частности, правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики. И особое место там будет уделено не только русскому языку, но и языкам малых народов России. Сейчас их изучают более двух миллионов школьников в нашей стране.

"Цель законопроекта - создать все необходимые условия для дальнейшего сохранения и развития родных языков, создания нового поколения учебников по родным языкам", - заявил председатель комитета Госдумы России по делам национальностей Валерий Газзаев.

Ещё одна важнейшая проблема, на которую сегодня обратил внимание президент - это адаптация детей мигрантов, приезжающих в Россию. Она должна происходить через культуру, историю и русский язык. Причем его изучение уже становится доступнее и в тех странах, откуда идут основные миграционные потоки.

"Учителя русского языка уже преподают в шести странах: Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, а также в Сербии, Монголии и Вьетнаме. В ближайшие годы за рубеж будет направлено уже свыше тысячи наших учителей", - сообщил Сергей Кравцов, министр просвещения.

Кроме того, дети иностранных граждан имеют право в России на бесплатное среднее образование. Однако Министерству просвещения и коллегам на местах необходимо следить за тем, чтобы количество таких учеников в одной школе не было слишком большим. Иначе, говорит президент, это может привести к серьезным проблемам.

"В некоторых европейских странах да и в Штатах тоже, повторяю, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определённого процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Сейчас не буду останавливаться на причинах, я думаю, что каждому взрослому человеку они понятны. И там образуются школы, которые чуть ли не на 100% – не чуть ли, а фактически на 100% укомплектованы только детьми мигрантов, и это большая проблема. Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода. А это значит, что Министерство и, что важнее, Ваши коллеги на местах – а Вы должны им помочь – должны иметь в виду это обстоятельство. У меня сейчас нет готовых рецептов. Но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей", - сообщил Путин.

Пока, впрочем, такой проблемы у нас нет, подчеркнул Путин. А более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Однако, уверен президент, этот вопрос не стоит снимать с повестки. В связи с этим ведомствам уже дан ряд поручений. Прежде всего, они касаются адаптации мигрантов, развития и поддержки этнотуризма в России, проработки вопроса создания в стране национального центра по изучению Великой Отечественной войны. А также предстоящей переписи населения, в ходе которой прокуратура будет пристально следить за тем, чтобы права людей на свободное определение своей национальности неукоснительно соблюдались.

Александр Панюшкин, Илья Швырёв, "ТВ Центр".

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