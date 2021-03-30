Трубоукладчик "Северного потока - 2" направился в воды Дании

Скоро там возобновятся работы над первой линией газопровода

Как сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG, передает РИА "Новости", в район исключительной экономической зоны Дании для работы над проектом "Северный поток - 2" направилось судно-трубоукладчик "Академик Черский". Вскоре там начнутся подготовительные работы перед укладкой.

В настоящее время в водах Дании достраивают вторую ветку газопровода. Этим занимается судно "Фортуна", ранее попавшее под американские санкции. Предполагается, что "Академик Черский" возобновит укладку первой линии.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Как недавно сообщили в "Газпроме", проект будет завершен уже в этом году.

США выступают активным противником строительства. В ФРГ же санкции со стороны Вашингтона называют вмешательством в европейский суверенитет.

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