Генконсульству России в Нью-Йорке вернули телефон

О проблеме стало известно еще в январе

Как сообщил ТАСС сотрудник генконсульства России в Нью-Йорке, в здании диппредставительства восстановлена телефонная связь.

"У нас было полное отключение связи", - уточнил собеседник агентства, отметив, что восстановление представляло собой "поэтапный процесс". В Штатах объяснили произошедшее "некими техническими неполадки".

По словам сотрудника генконсульства, факс при этом все еще не функционирует. "Идут ссылки на технические вопросы. Мы надеемся, что этот вопрос решат", - добавил дипломат.

О перебоях в работе телефонных линий и сотовой связи в генконсульстве стало известно в январе. Российское посольство направило в Госдепартамент ноту, потребовав оперативно эту проблему решить.

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