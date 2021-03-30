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Госдеп раскритиковал Россию по теме прав человека

21:57
  • вторник
  • 30 марта 2021

Подобные доклады Штаты выпускают ежегодно

Госдепартамент Соединенных Штатов выпустил ежегодный доклад по правам человека, в котором традиционно раскритиковал в числе других стран Россию, передает РИА "Новости".

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Как считают в американском внешнеполитическом ведомстве, российские граждане "не могут сменить свое правительство через свободные выборы", при этом они еще и, по мнению Штатов, ограничены в политических правах.

В России, считает Госдеп, преследуются инакомыслие, а также сексуальные, этнические и религиозные меньшинства, при этом широко распространена коррупция. Особенно среди критикуемых регионов выделены Чечня и Крым.

Не забыли в США и в очередной раз указать на якобы имеющее место по всей России подавление свободы слова.

Подобные обвинения звучат со стороны Вашингтона далеко не в первый раз. Министерство иностранных дел России неоднократно отвечало на них, подчеркивая, что ничего общего с действительностью они не имеют. Более того, МИД обращал внимание на ситуацию с правами человек в самих Штатах, где год от года ухудшается ситуации с ксенофобией, подъемом экстремизма и судами.

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