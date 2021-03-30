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Во Франции сообщили о расколе ЕС из-за "Спутника V"

22:41
  • вторник
  • 30 марта 2021

Некоторые страны отказываются признавать эффективность российской вакцины

Французская газета Le Monde выпустила материал, в котором рассказала о возникших в Евросоюзе разногласиях по поводу поставок разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

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В публикации сказано, что переговоров о заключении контрактов по "Спутнику V" Европейская комиссия пока не начинала. Среди стран, заинтересованных в российском препарате, выделяются Германия и Австрия. В противоположном лагере оказалась Франция. По данным издания, активным противником вакцинации российской разработкой выступает французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам с 4 марта. СМИ писали, что завершится этот процесс к маю. Вместе с тем канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что ФРГ может самостоятельно начать закупку препарата - как это сделали Венгрия и Словакия.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже в 58 государствах. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%.

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