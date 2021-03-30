"Нет сил": Тиньков рассказал о состоянии своего здоровья

Бизнесмен продолжает борьбу с лейкемией

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который в настоящее время борется с лейкемией, рассказал о своем самочувствии.

"У меня прижился донор, поменялась горба крови… Стабилизировались показатели. Но у меня продолжается аутоиммунная болезнь: "трансплант против хозяина", - сообщил в инстаграме Тиньков.

По его словам, "удар" пришелся на его кожу, рот и глаза. В результате бизнесмену приходится пить по 20 таблеток в день и каждые две недели проводить полное переливание крови.

"Эффект будет через год. Так что мне, как минимум, еще год сидеть в Лондоне и быть рядом с клиникой. Спорт пока пришлось отложить, нет сил", - заявил он.

Лейкемию у Тинькова обнаружили в октябре 2019 года. Публичное заявление он сделал лишь 6 марта 2020 года. По мнению предпринимателя, полного выздоровления он достигнет не раньше середины 2021 года.

Летом прошлого года бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга в лондонской клинике, а затем решил создать Фонд семьи Тиньковых, который нацелен на решение проблем рака крови. Минюст России зарегистрировал фонд в феврале 2021 года.

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