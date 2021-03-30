ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нет сил": Тиньков рассказал о состоянии своего здоровья

22:48
  • вторник
  • 30 марта 2021

Бизнесмен продолжает борьбу с лейкемией

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который в настоящее время борется с лейкемией, рассказал о своем самочувствии.

"У меня прижился донор, поменялась горба крови… Стабилизировались показатели. Но у меня продолжается аутоиммунная болезнь: "трансплант против хозяина", - сообщил в инстаграме Тиньков.

По его словам, "удар" пришелся на его кожу, рот и глаза. В результате бизнесмену приходится пить по 20 таблеток в день и каждые две недели проводить полное переливание крови.

"Эффект будет через год. Так что мне, как минимум, еще год сидеть в Лондоне и быть рядом с клиникой. Спорт пока пришлось отложить, нет сил", - заявил он.

Лейкемию у Тинькова обнаружили в октябре 2019 года. Публичное заявление он сделал лишь 6 марта 2020 года. По мнению предпринимателя, полного выздоровления он достигнет не раньше середины 2021 года.

Летом прошлого года бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга в лондонской клинике, а затем решил создать Фонд семьи Тиньковых, который нацелен на решение проблем рака крови. Минюст России зарегистрировал фонд в феврале 2021 года. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Олег Тиньков
Олег Тиньков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.