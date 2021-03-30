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Второго погибшего нашли на опрокинувшемся судне под Петербургом

22:55
  • вторник
  • 30 марта 2021

Возбуждено уголовное дело

В Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте обновили данные о количестве погибших при инциденте на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области, где накренилось строящееся судно, из-за чего там затопило трюмы.
В результате ЧП с самолетом под Калугой погибли военные

"Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, это женщина", - передает ТАСС.

Ранее стало известно об обнаружении в хвостовой части судна тела мужчины.

Изначально поступала информация о двух пострадавших с переломами ребер, шести сумевших самостоятельно выбраться работниках и двух людях, значащихся пропавшими.

Возбуждено уголовное дело статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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