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Путин обсудил с Макроном и Меркель борьбу с пандемией и Донбасс

23:15
  • вторник
  • 30 марта 2021

А также ситуацию в Сирии и иранскую ядерную сделку

Во вторник вечером президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля.

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Особое внимание в ходе беседы было уделено задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", - сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины. Как подчеркнул Путин, провоцируемая Киевом эскалация в Донбассе вызывает серьезную озабоченность, так как демонстрирует отказ украинских властей от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Президент России добавил, что важен прямой диалог Украины с Донецком и Луганском.

Вместе с тем российский лидер заявил о готовности к восстановлению деполитизированного взаимодействия с Евросоюзом, если будет проявлена встречная заинтересованность.

Также во время беседы было отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что важно сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

"В связи с поднятым партнерами вопросом об А.Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", - добавила пресс-служба Кремля.

Там заключили, что прошли переговоры в деловой и откровенной атмосфере.

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