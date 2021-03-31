В США разгорелся скандал вокруг "сатанинских" кроссовок

Автор скандальной идеи - рэпер Lil Nas X

Кроссовки на крови, да еще с пентаграммой – кажется, потребителя сегодня уже нечем удивить. Не тут-то было! Арт-группа из Бруклина и рэпер Lil Nas X (Лил Нэс Экс) выпустили кроссовки, в подошве которых содержалась настоящая человеческая кровь – художники не пожалели своей. А пентаграмма недвусмысленно указывала, кто подсказал стилистическое решение. Да и само название – повеяло холодом и запахом серы из потустороннего мира. Кроссовки начали разлетаться по цене 1018 долларов за пару.

Такой шум подняли! Даже в новостях и в прогнозах погоды обсуждали и осуждали. Вообще культовой обувью кроссовки стали именно в Америке, и по мотивам голливудских блокбастеров выпускают целые серии, известные спортсмены отдают свои имена, раскрученные дизайнеры тоже не сидят без работы. Вроде обувь. Вещь утилитарная. Но ботинки и кроссовки стали символом протестных политических кампаний - в кино, по крайней мере.

И совсем недавно ботинки обрели очертания грозного орудия политической борьбы. Аргументом в противостоянии с самыми яростными поборниками демократии. "Победитель" Ирака Джордж Буш получал весточку от аудитории. Не сумевшая пробраться в Белый дом Хиллари Клинтон получила свою пару обуви, напоминает "ТВ Центр".

А нынешний скандал не только коммерческий. Церковь нечистой силы в Соединенных Штатах ни от кого не прячется и даже открывает свои молельные дома. И относятся к этим псевдо-религиозным движениям в прагматичной Америке вполне терпимо. Твой выбор: в кого веришь – в того и попадешь.

Толерантность раздвинула границы дозволенного настолько, что запретов и не осталось. Но этот случай вдруг заставил вспомнить, что некие нравственные нормы еще не забыты и оскорблять чувства верующих – явный перебор.

Твиттер забит возмущенным репликами. Рэпер Лил Нэс Экс, не успевший заработать на скандальной идее, забросил в сеть несколько видео, чтобы подогреть интерес к своему сомнительному творению, причем, снято это все на религиозном мероприятии.

Судебный иск, поданный известной компанией, которая производит оригинальные кроссовки, видимо, сведет на нет креативный порыв рэпера, не пожалевшего крови и потусторонних символов для оригинальной бизнес-идеи. Но это рэп.

Но и зарвавшимся рэперам иногда показывают, что в действительности все не так, как на самом деле.

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