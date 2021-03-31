ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: Запад воспринял пандемию как сюжет силовой борьбы

08:43
  • среда
  • 31 марта 2021

Европа и США оказались не готовы к сотрудничеству в условиях коронавируса, считает Тимофей Бордачёв

Какие уроки извлекло международное сообщество из этого сложного периода? Как пандемия изменила мировой уклад и отношения между государствами? И почему Россия оказалась в числе стран, которые лучше других справились с распространением нового инфекционного заболевания?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Европейцы и американцы оказались не готовы к сотрудничеству в условиях пандемии. И восприняли всю эту историю как сюжет силовой борьбы между государствами. Россия исходит из того, что во внешней политике государств есть не только эгоизм и желание получить выгоду для себя, но и какое-то общее благо. Отсюда и все российские идеи с помощью вакцинами", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.