Эксперт: Запад воспринял пандемию как сюжет силовой борьбы

Европа и США оказались не готовы к сотрудничеству в условиях коронавируса, считает Тимофей Бордачёв

Какие уроки извлекло международное сообщество из этого сложного периода? Как пандемия изменила мировой уклад и отношения между государствами? И почему Россия оказалась в числе стран, которые лучше других справились с распространением нового инфекционного заболевания?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Европейцы и американцы оказались не готовы к сотрудничеству в условиях пандемии. И восприняли всю эту историю как сюжет силовой борьбы между государствами. Россия исходит из того, что во внешней политике государств есть не только эгоизм и желание получить выгоду для себя, но и какое-то общее благо. Отсюда и все российские идеи с помощью вакцинами", - отметил он.

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