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Берлинцев обязали сдавать COVID-тест для похода в парикмахерскую

08:45
  • среда
  • 31 марта 2021

Исключение сделано только для продуктовых супермаркетов

Новый штамм коронавируса выявлен в девяти регионах Израиля. Он менее устойчив к вакцинам. Но, по словам учёных, встречается достаточно редко. Мутацию обнаружили у 181 человека.

Тем временем,  в отделениях реанимации во Франции ситуация близка к критической.  Там находятся около 5 тысяч человек - это рекордный показатель. Свободных мест практически нет. Госпитали Парижа отменяют плановые операции, чтобы принимать заболевших, передает "ТВ Центр".

В Берлине вновь ужесточают ограничения. Со среды жители немецкой столицы смогут посещать салоны красоты, музеи и непродовольственные магазины только имея отрицательный ПЦР-тест. Исключение сделано для продуктовых супермаркетов и аптек.

А в Италии, несмотря на сложную ситуацию, решили смягчить меры для прибывающих из стран Евросоюза. Двухнедельный карантин там заменили на пятидневный. Обязательное условие - отрицательный тест.

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