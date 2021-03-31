Два человека погибли в результате опрокидывания траулера в Ленобласти

Еще двое пострадали

Найдены тела двоих погибших, которые оказались в затопленных трюмах рыболовецкого судна "Скорпион". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел во вторник на верфи судостроительного завода "Пелла" в Ленинградской области. На борту находились 80 человек. Большинство покинули судно самостоятельно. Двое пострадали и сейчас проходят лечение в больнице.

Строящийся траулер неожиданно дал крен на правый борт. Вода затопила трюмы. Позже положение судна удалось стабилизировать. Возбуждено уголовное дело.

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