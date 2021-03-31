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Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

08:23
  • среда
  • 31 марта 2021

О препарате рассказали в Россельхознадзоре

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для животных. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

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Новый препарат был разработан учеными из подведомственной службы ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных". Савенков подчеркнул, что на сегодняшний день вакцина "Карнивак-Ков" не имеет аналогов в мире.

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - заявил замглавы ведомства.

Сейчас исследователи выясняют, как долго после введения вакцины сохраняется иммунитет к COVID-19. Савенков заверил, что антитела сохраняются в организме не менее полугода, передает РИА Новости.

Массовое производство препарата "Карнивак-Ков" может быть запущено уже в апреле, вакцину для животных будут изготавливать на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных, подчеркнул Савенков.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу. При этом научно не доказано, что инфекция способна передаваться от животных человеку.

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