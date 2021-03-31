Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

О препарате рассказали в Россельхознадзоре

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для животных. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Новый препарат был разработан учеными из подведомственной службы ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных". Савенков подчеркнул, что на сегодняшний день вакцина "Карнивак-Ков" не имеет аналогов в мире.

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - заявил замглавы ведомства.

Сейчас исследователи выясняют, как долго после введения вакцины сохраняется иммунитет к COVID-19. Савенков заверил, что антитела сохраняются в организме не менее полугода, передает РИА Новости.

Массовое производство препарата "Карнивак-Ков" может быть запущено уже в апреле, вакцину для животных будут изготавливать на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных, подчеркнул Савенков.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу. При этом научно не доказано, что инфекция способна передаваться от животных человеку.

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