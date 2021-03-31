Россия передала христианскому госпиталю в Хомсе новое медоборудование

Российские специалисты помогут сирийцам установить технику в палатах
Крайне необходимый гуманитарный груз доставили российские военные в христианский госпиталь сирийского Хомса. Помощь пациентам не прекращали оказывать даже во время боевых действий. Сейчас в провинции налаживается мирная жизнь, поддержку оказывает Русская православная церковь. Именно благодаря ей удалось собрать средства на новое медицинское оборудование.
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