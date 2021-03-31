Раскаленная лава подобралась к жилым домам в Гватемале (видео)

Вулкан Пакая извергается уже полтора месяца

Раскалённая лава вырывается из кратера вулкана Пакая в Гватемале. Поток уже растянулся на 2 с половиной километра, передает "ТВ Центр".

Огонь, уничтоживший фермерские поля с плантациями кофе, авокадо и кукурузы, теперь вплотную приблизился к домам. Однако местные жители не торопятся покидать опасную зону. И публикуют зрелищные кадры. Благо, лава движется медленно - всего 50-60 метров в день.

В городе проживает около 17 тысяч человек. Вулкан извергается уже полтора месяца и пока не намерен прекращать свою активность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram