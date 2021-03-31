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Глава Минздрава привился от коронавируса

08:18
  • среда
  • 31 марта 2021

Какой именно вакциной – министр не уточнил

Михаил Мурашко получил прививку от коронавируса. Каким именно препаратом вакцинировали главу Минздрава России, он не уточнил.
Мурашко назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом

Министр ответил на вопросы в программе "Док-ток" на Первом канале. Мурашко заявил, что пока речи о развитии "прививочного туризма", когда иностранные граждане едут в Россию ради вакцинации, пока не идет. Глава Минздрава подчеркнул, что пока в России прививают только россиян.

По данным министра, сейчас в российских стационарах лечатся от коронавируса более 100 тысяч человек, еще 250 тысяч проходят лечение от COVID-19 амбулаторно. Тем не менее, Мурашко считает, что говорить о третьей волне заболевания преждевременно. Министр также отметил, что у переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется в течение полугода.

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