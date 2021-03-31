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Москвичей в среду ожидают дожди

08:51
  • среда
  • 31 марта 2021

В столице будет тепло, но сыро

Последний день марта в Москве будет сырым и пасмурным, жителей столицы ожидают дожди и температура воздуха до +8 градусов, рассказала синоптик Елена Волосюк.
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"Погода нас ожидает пасмурная, сырая, с небольшими дождями и, увы, не жаркая. В Москве сегодня плюс 6-8 градусов. А в Подмосковье 5-10 градусов", - предупредила она.

Волосюк отметила, что ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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