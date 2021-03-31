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Овчарка Байдена снова покусала человека

08:50
  • среда
  • 31 марта 2021

Она никак не может привыкнуть к Белому дому

Собака Джо Байдена снова покусала человека. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника нацпарков США, который работал на южной лужайке Белого дома. Его имя не называется, но известно, что пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Пресс-секретарь супруги Байдена подтвердил факт случившегося, добавив, что собака еще привыкает к новой обстановке. По его словам, сотрудник не получил травм и вскоре вернулся к работе.

Ранее трехлетняя овчарка Мейджор покусала сотрудника службы безопасности Белого дома. После случившегося ее и вторую собаку Чемп перевезли в штат Делавэр. Вскоре они вернулась обратно в Белый дом.

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