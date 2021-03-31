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Наталья Сергунина: Прием заявок на субсидии и грант для экспортеров открылся в Москве

08:52
  • среда
  • 31 марта 2021

Власти города поддерживают столичных предпринимателей

В Москве стартовал прием заявок на субсидии и грант для экспортеров, он продлится до 30 апреля, заявили на официальном сайте мэра столицы.

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Благодаря субсидиям предприниматели могут возместить до 12,5 миллионов рублей средств, потраченных на перевозку и реализацию продукции на зарубежных рынках. В эту же сумму входят расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента.

При этом сумма гранта может составлять до 10% от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях, но его объем не должен превышать 10 миллионов рублей или 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет города. Отмечается, что в этом году полечить экспортный кэшбек можно по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер, до их полного исполнения.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что в прошлом году было одобрено свыше 150 заявок на экспортный кэшбек, их общая сумма составила 380 миллионов рублей.

"Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать свои финансовые показатели. А увеличение доходов бизнеса означает рост налоговых отчислений в бюджет. В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 миллионов рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии", - добавила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Подать заявку на субсидии и грант можно в электронном виде на платформе Московского инновационного кластера (i.moscow).

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