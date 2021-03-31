"Барическая пила" заставила россиян чаще обращаться к врачам

Число жалоб резко возросло

Резкие температурные колебания и скачки давления в последний месяц заставила россиян чаще прибегать к помощи врачей. Число жалоб выросло более чем на 20%. Эти данные основаны на анализе 10 тысяч обращений к врачам из крупных регионов России с помощью телемедицины.

"Рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие в связи с изменениями артериального давления в период так называемой барической пилы (резкий перепад давления в определенный период времени). Количество таких жалоб за последние 30 дней выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем", - приводит данные исследования ТАСС.

Подчеркивается, что чаще всего обращались люди в возрасте от 30 до 40 лет. Россияне жаловались на повышение артериального давления, головные боли и ощущения "сдавливания", на нехватку воздуха. По данным синоптиков, изменения температуры и давления сохранятся еще в течение нескольких ближайших дней – однако столь резких перепадов не ожидается. Медики надеются, что число обращений к ним снизится.

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