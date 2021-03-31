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"Малыш, купи себе что хочешь": сколько Егор Крид тратит на девушек

09:07
  • среда
  • 31 марта 2021

Но музыкант и предпочитает обеспеченных

Российский исполнитель Егор Крид признался, что никогда не скупился на подарки для своих избранниц, хотя судьба всегда сводила его с обеспеченными девушками.

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Крид заявил, что не стал участвовать тренде в TikTok, где нужно было указать сумму, которую тратишь в месяц, поскольку это число оказалось бы очень большим. Певец подчеркнул, что на избранницу он обычно расходует денег больше, чем на себя.

"Пять миллионов точно. У меня ни разу не было девушки, которая не могла бы сама себе что-то купить, у меня все девчата нормально зарабатывали и могли себя обеспечить, мне никогда не приходилось давать свою карту и говорить: "Малыш, иди купи себе что хочешь"... Я могу купить очень дорогой подарок — миллион, два, три, не важно. Сколько не жалко... А мне все не жалко", - разоткровенничался Крид.

При этом он отметил, что серьезные отношения у него получаются лишь с теми девушками, которым он доверяет.

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