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Вильфанд предупредил о надвигающихся заморозках

09:33
  • среда
  • 31 марта 2021

В выходные температура опустится ниже нуля

Ближайшие выходные в Европейской части России выдадутся прохладными, а ночью и вовсе ожидаются заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд назвал причину резкой смены погоды в центре России

"В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу около от -3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до -5 градусов. Второго апреля дождь, мокрый снег, 3 апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега", - заявил он.

Вильфанд подчеркнул: подобная температура будет характерна для всего центрального региона. При этом самым теплым днем окажется четверг – воздух прогреется до +7 - +13 градусов. Начиная с пятницы в регионе похолодает, передает РИА Новости.

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