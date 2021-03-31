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Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных

09:26
  • среда
  • 31 марта 2021

Режим будет действовать до 31 июля 2021 года

Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлен. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Центры занятости будут работать в дистанционном режиме до 31 июля 2021 года.
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"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве пояснили, что во время сохранения дистанционного режима работы центров гражданам не придется предоставлять копии документов. Это касается трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.

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