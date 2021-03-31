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Мурашко назвал сроки начала испытаний COVID-вакцины для детей

09:46
  • среда
  • 31 марта 2021

Препарат для детей имеет свои особенности

Клинические испытания вакцины от COVID-19 для детей могут стартовать в ближайшие пару месяцев, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Мы буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста и особенности. Мы к этому готовимся, я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем уйти в эти клинические исследования", - заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что, согласно статистике, дети заболевают коронавирусной инфекцией значительно реже, чем взрослые. При этом у некоторых ребят есть патологические заболевания, из-за которых COVID-19 они переносят значительно тяжелее, чем здоровые сверстники, передает "Первый канал".

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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