В России продолжают открывать дополнительные прививочные пункты

Выездные пункты вакцинации организуют в торговых центрах

В нашей стране зарегистрировали ещё одну вакцину - на этот раз для животных. И аналогов препарату в мире нет. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Массовый выпуск планируют начать уже в апреле. Между тем, набирает обороты масштабная иммунизация населения. Дополнительные прививочные пункты открывают в торговых центрах и на предприятиях.

По оценкам специалистов, коллективный иммунитет в России может быть достигнут раньше намеченного срока, если темпы вакцинации продолжат расти. Прививку сейчас можно сделать в любом медицинском учреждении. Очередей нет, запись по телефону или на портале Госуслуги. Кроме того, выездные пункты вакцинации организуют в торговых центрах, отдаленных населенных пунктах и прямо на рабочих местах, сообщает "ТВ Центр".

В Кемеровской области лидерами по числу таких пунктов стали угольные предприятия. "Здоровье работников - это приоритетное направление. Каждый работник может на своем предприятии обратиться к социальному работнику или к менеджеру по персоналу и записаться на вакцину", - рассказала заместитель начальника отдела планирования и реализации социальных программ угольной компании Ирина Кадмина.

На шахте "Распадская" в первый же день работы пункта на прививку пришли более 100 человек. Помимо вакцины, всем привившимся - приятный сюрприз - билет в кино. Учреждения культуры в Кемеровской области, как и в других регионах России, работают уже давно.

Жителям Европы развлекать себя приходится самим. Во многих странах снова закрыты бары, рестораны, кинотеатры и крупные торговые центры. С первым весенним теплом парижане массово вышли на набережные Сены, напрочь забыв об антиковидных мерах. А между тем, в стране за последние сутки - 90 тысяч инфицированных, палаты интенсивной терапии уже заполнены.

В Германии власти объявили о приостановке вакцинации до 60 лет вакциной компании "АстраЗенека". Ситуацию с этим препаратом в Берлине называют настоящим ударом.

"Несомненно, неудачей является то, что одна из доступных нам вакцин, по-видимому, представляет повышенный риск для определенной возрастной группы. На сегодня был зарегистрирован 31 случай тромбоза вен головного мозга, девять из которых, к сожалению, закончились смертельным исходом. Почти все случаи затронули женщин и, в меньшей степени, мужчин в возрасте до 60 лет", - сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Спан.

В Словакии премьер-министр Игор Матович был вынужден уйти в отставку из-за жесткой критики его действий во время пандемии и решения купить российский "Спутник V".

"Я был у власти всего год, но мне кажется, что он продлился десять. Это был самый трудный год для Словакии со времен Второй мировой войны. Я старался работать честно и ответственно с единственной целью - защитить жизнь и здоровье людей", - сказал Матович.

А в Бразилии выпустили первую партию компонента "Спутник V", который необходим для завершения полного комплекса исследований и начала полномасштабного производства российской вакцины местными фармацевтическими компаниями.

Тем временем, в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Ковид-19 для животных. Ее массовое производство планируют запустить уже в апреле.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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