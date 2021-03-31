За сутки в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков

Всему виной - атмосферный фронт с запада

В Москве городские службы переведены в режим повышенный готовности из-за сильного ветра и дождя - к вечеру может выпасть до половины месячной нормы осадков. С наступлением весны осложняется паводковая обстановка. Подтопления фиксируют в Иркутской и Оренбургской областях. А в некоторых регионах всё ещё властвует зима. Так, снежный циклон бушует в Магадане.

План по осадкам явно перевыполнен. На регион обрушилась двойная месячная норма. На календаре уже почти апрель, а зима не спешит уходить. Винить в столь резком возвращении холодов стоит циклон с Охотского моря. Он и принёс с собой метель и обильные снегопады. Движение на дорогах Магадана парализовано. Общественный транспорт вязнет в сугробах, отмечает "ТВ Центр". Легковые автомобили приходится выталкивать самостоятельно. Причём, даже сотрудникам ДПС. Вместо утренней зарядки сегодня на повестке дня были упражнения с лопатой.

Пока на Дальнем Востоке второе действие пьесы под названием "зима" – в центральной России начинается весеннее половодье. В Орске подъехать, а точнее, пришвартоваться к детскому садику теперь можно только на лодке.

В столичном регионе на смену солнечному и сухому антициклону пришёл атмосферный фронт с запада. Весенняя солнечная погода ненадолго уступит место дождливым дням. За вторник и среду в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков. А в выходные синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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