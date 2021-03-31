В доме устроившего стрельбу жителя Мытищ нашли склад оружия

Осмотр места происшествия продолжается

В коттеджном посёлке в подмосковных Мытищах ведётся расследование на месте штурма частного дома. Накануне мужчина, подозреваемый в незаконной торговле оружием, открыл огонь по прибывшему наряду полиции. Во время спецоперации был ранен сотрудник Росгвардии. Сам подозреваемый погиб в результате вспыхнувшего пожара. В доме обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов - свыше 100 коробок с патронами различного калибра, гранаты, автоматы и пистолеты.

Полицейское оцепление в целях безопасности ещё не снято. Внутри продолжают работать сапёры в поисках оружия и взрывоопасных веществ. По предварительным данным, тело подозреваемого 61-летнего Владимира Барданова найдено. Но чтобы установить личность, следователи назначили ДНК-тест. Также посмертно проведут и психиатрическую экспертизу. По словам полицейских, это необходимо, чтобы понять мотивы преступления.

"После ликвидации пожара при разборе завалов сотрудниками пожарной части было обнаружено обгоревшее тело мужчины. В настоящее время место происшествия оцеплено, его осматривают сотрудники-взрывотехники. После завершения осмотра взрывотехниками к осмотру места будут допущены следователи и криминалисты", - сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Перестрелка началась накануне утром. Мужчина находился в федеральном розыске, его подозревали в незаконном хранении и торговле оружием. Дверь правоохранителям открыла супруга подозреваемого. Сам злоумышленник закрылся внутри и открыл огонь по полицейским, а также бросил в их сторону две гранаты. Одна из них взорвалась. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа, а также ФСБ.

Попытка арестовать Владимира Барданова длилась около девяти часов. С мужчиной долго вели переговоры, в результате он выпустил из дома своих дочерей и внучку. Сам же сдаваться отказался. Взорвал лестницу, ведущую на второй этаж и забаррикадировался. Тогда полицейские пошли на штурм. В ходе перестрелки получил ранение сотрудник Росгвардии. Пуля отрикошетила ему в стопу. Мужчина сейчас в больнице, по словам врачей, состояние его удовлетворительное.

Известно, что Барданов - бывший предприниматель. Владел автосервисом и двумя охранными предприятиями. Был судим за кражу и отсидел три года в колонии. Бизнесмен был далеко не бедным человеком. Помимо крупного особняка, также владел элитной иномаркой и тремя дорогими мотоциклами. Держал дома зоопарк с экзотическими животными, среди которых пума, тигр, рысь и несколько крокодилов. Сообщается, что животные не пострадали.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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