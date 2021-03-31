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В Москве рассказали, как снизить тарифы на коммунальные услуги

11:49
  • среда
  • 31 марта 2021

В столице провели открытый урок

Как провести капремонт и при этом снизить тарифы на коммунальные услуги? Ответ на этот и другие вопросы дали в среду на открытом уроке в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Ключевым фактором в данном вопросе - является энергоэффективность нового ремонта. Необходимо использовать современные технологии и качественные материалы. Это также повысит востребованность такой недвижимости на рынке жилья. Но бывает так, что собственники остаются недовольны проведёнными работами.

"У нас в соответствии с жилищным кодексом даны достаточно серьезные права по контролю за капремонтом. Всё-таки это их собственность, они платят свои деньги, и они имеют полное право контролировать процесс от начала и до конца", - отметила председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

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