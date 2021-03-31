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В Крыму встретили миллионного пассажира поезда "Таврия"

11:58
  • среда
  • 31 марта 2021

Курорт связан с самыми крупными городами страны

Комфорт, который ценят россияне. В Симферополе в среду встретили юбилейного - миллионного пассажира поезда "Таврия", который приехал на полуостров по Крымскому мосту. Состав прибыл из Астрахани - еще недавно это казалось невозможным, но с появлением колоссального сооружения, связавшего регион с материком, Крым для многих стал ближе. Но и это не предел.
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От Каспия вдоль Волги к черноморскому побережью за полтора дня. Этот железнодорожный маршрут вдоль русла крупнейшей европейской реки, от одного моря до другого, сегодня еще и юбилейный. В седьмом вагоне – миллионный пассажир, который проехал по Крымскому мосту на поезде.

Для Татьяны Михайлевой такая встреча стала настоящим сюрпризом. Жительница Симферополя из курортного Крыма ездила в отпуск на материк. Юбиляр признается - летать на самолетах боится, а железная дорога позволяет ей осуществить мечту - путешествовать в самые удаленные уголки России. Причем, следующая поездка будет бесплатной. Татьяне Михайлевой вручили сертификат на проезд по любому маршруту.

"Несмотря на ограничения с пандемией, мы запустили 10 новых маршрутов. Наблюдали спрос со стороны туристов к крымскому полуострову", - рассказал начальник обособленного подразделения транспортной компании в городе Симферополь Альберт Садретдинов.

Железнодорожное сообщение с полуостровом возобновилось в декабре 2019 года благодаря строительству Крымского моста. Первые составы пришли из Санкт-Петербурга и Москвы. Сегодня курорт связан с самыми крупными городами страны.

​От южных морей до полярного края. В мае запустят сообщение между Мурманском и Симферополем. Маршрутная сеть уже более 40 тысяч километров. А в этом году к пассажирским перевозкам добавились и перевозки автомобилей – услуга для тех, кто хочет продолжить путешествие по полуострову на своем транспорте.

Все, кто прибывают в столицу Крыма, проходят через итальянский дворик. Небольшой оазис перед центральным входом монументального здания вокзала - моментальное погружение в курортную атмосферу.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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