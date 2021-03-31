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В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили олененка из глубокой ямы

12:00
  • среда
  • 31 марта 2021

Животное не могло самостоятельно выбраться из западни

Добрый поступок - ради спасения жизни. В Биробиджане сотрудники МЧС пришли на помощь олененку, который угодил в трехметровую яму, передает "ТВ Центр".

Испуганный зверь сильно поранился, самостоятельно выбраться из западни он бы не смог. Спасатели попытались сделать деревянный настил, чтобы вызволить животное, но это не сработало. Тогда мужчины, изловчившись, схватили олененка за рога и вытянули наверх. Оказавшись на свободе, зверь моментально скрылся из виду.

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