Названы страны с самым большим долгом перед Россией

Всего России должны свыше 22 миллиардов долларов

В конце 2019 года среди должников России значились порядка 30 развивающихся стран, которые в сумме задолжали стране 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Об этом рассказали во Всемирном банке.

Отмечается, что сумму составили либо долги стран, либо задолженности юридических лиц, гарантированные государствами. Экономист Института управления природными ресурсами Дэвид Михалый составил рейтинг крупнейших суверенных стран-кредиторов для развивающихся государств. Россия в нем заняла пятое место, а лидером оказался Китай, который выдал кредитов на 149 миллиардов долларов.

При этом больше всего денег России задолжала Белоруссия – 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. Еще по миллиарду долларов оказались должны Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Индия и Йемен, передает РБК.

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