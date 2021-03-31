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Названы страны с самым большим долгом перед Россией

09:57
  • среда
  • 31 марта 2021

Всего России должны свыше 22 миллиардов долларов

В конце 2019 года среди должников России значились порядка 30 развивающихся стран, которые в сумме задолжали стране 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Об этом рассказали во Всемирном банке.

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Отмечается, что сумму составили либо долги стран, либо задолженности юридических лиц, гарантированные государствами. Экономист Института управления природными ресурсами Дэвид Михалый составил рейтинг крупнейших суверенных стран-кредиторов для развивающихся государств. Россия в нем заняла пятое место, а лидером оказался Китай, который выдал кредитов на 149 миллиардов долларов.

При этом больше всего денег России задолжала Белоруссия – 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. Еще по миллиарду долларов оказались должны Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Индия и Йемен, передает РБК.

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